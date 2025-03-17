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غدًا.. وزارة التخطيط والتعاون الدولي تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر

10:11 م الإثنين 17 مارس 2025

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط

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كتبت- منال المصري:

تطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، غدًا الثلاثاء؛ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، تحت رعاية السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، فإن الاستراتيجية تأتي في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استدامة

التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعلنت عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خلال اجتماعات الأسبوع

رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقمة المستقبل، بنيويورك خلال سبتمبر الماضي.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، تعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والجهات ذات الصلة، من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة،

وخلق إطار وطني متكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل الممارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.

ومن المقرر أن تتضمن الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية منها جلسة بعنوان الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في

مصر، وأخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛ يعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين نيين بملف التمويل في مصر.

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الدكتورة رانيا المشاط وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاستراتيجية الوطنية للتمويل في مصر رؤية مصر 2030
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