من أول ألف جنيه.. بنكان ينفردان بطرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة بمصر

كتبت- منال المصري:

ينفرد بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين في طرح شهادات ادخار للعائد الثابت بسعر فائدة مرتفعة على مستوى قائمة البنوك ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه لكافة العملاء دون تمييز.

وحرص البنكان الحكوميان زراعا البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية، يأتي في وقت يتزايد فيه الرهان على تحول المركزي إلى سياسة خفض سعر الفائدة بداية من اجتماعه الشهر المقبل بعد الانخفاض الحاد لمعدل التضخم في فبراير الماضي.

ولا يزال البنكان يحافظان على طرح شهادات الادخار بنفس أسعار الفائدة المرتفعة رغم سعي بنوك إلى اتخاذ خطوة استباقية بخفض سعر الفائدة على الشهادات قبل قرار المركزي.

في السطور التالية يقدم مصراوي تفاصيل أسعار الفائدة المرتفعة في بنكي الأهلي ومصر.

البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية أجل سنة: يتراوح سعر العائد بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

الشهادة البلاتينية ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج: يبلغ سعر الفائدة 30% في السنة الأولى و25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة، ويصرف العائد سنويا.

الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات للعائد الثابت: بلغ سعر الفائدة 21.5% سنويا يصرف العائد شهريا.

بنك مصر

شهادة طلعت حرب آجل سنة: يتراوح سعر الفائدة بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

شهادة ابن مصر ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج يتباين العائد حسب دورية صرف العائد كالتالي:

يتراوح سعر الفائدة في السنة الأولى بين 26% للعائد الشهري، و27% للعائد ربع سنوي و30% للعائد السنوي.

سعر الفائدة في السنة الثانية: يتراوح بين 22.5% للعائد الشهري، و23% للعائد ربع سنوي و25% للعائد السنوي.

سعر الفائدة في السنة الثالثة: يتراوح بين 19% للعائد الشهري، و19% للعائد ربع سنوي و20% للعائد السنوي.

شهادة القمة أجل 3 سنوات للعائد الثابت: بلغ سعر الفائدة 21.5% سنويا يصرف العائد شهريا.

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