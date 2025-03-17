سعر العائد على أذون الخزانة يتراجع 2.65% في أول رد فعل بعد تباطؤ التضخم

كتبت- منال المصري:

انخفض سعر العائد على أذون الخزانة بالجنيه المصري بنسبة تصل إلى 2.65% في العطاء الأخير يومي الخميس والأحد وسط زيادة إقبال الشراء المقدمة من المستثمرين، بحسب بيانات البنك المركزي.

وجاء التراجع في أول رد فعل للتباطؤ الكبير لمعدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 12.8% خلال فبراير من 24% في يناير الماضي، تأثرا بسنة الأساس، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتراجع العائد على أذون الخزانة يعني انخفاض تكلفة عبء الفائدة على الموازنة العامة للدولة بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية نحو 31% و32% في وقت سابق.

وتلجأ وزارة المالية، عبر البنك المركزي، إلى بيع أذون الخزانة التي تشبه الأوراق المالية بشكل دوري أسبوعيا للاقتراض من البنوك والأفراد والمؤسسات بأعتبارها أحد أدوات الدين قصيرة الأجل بهدف جمع سيولة لسد نفقاتها بفعل عجز الموازنة المتمثلة في الفجوة بين الإيرادات والنفقات.

تفاصيل تراجع تكلفة الفائدة في العطاء الأخير

أذون أجل 6 أشهر "182 يوما": تراجع متسوط تكلفة سعر العائد بنحو 1.5% إلى 27.19% في عطاء أمس الخميس مقابل نحو 28.69% بالعطاء السابق له.

أذون الخزانة سنة "364 يوما": تراجع متوسط تكلفة سعر الفائدة بنحو 0.5% في عطاء الخميس إلى نحو 25.13% أمس من نحو 25.71% بالعطاء السابق.

أذون الخزانة أجل 3 أشهر "91 يوما": هبط سعر العائد بنحو 2.65% إلى 27.97% في عطاء أمس الأحد مقابل نحو 30.62% بالعطاء السابق له.

أذون الخزانة 9 أشهر "273 يوما": تراجع متوسط تكلفة الفائدة بنحو 1.3% إلى نحو 25.79% أمس من نحو 27.1% بالعطاء السابق.

خلال آخر 3 سنوات رفع المركزي سعر الفائدة 19% منها 8% العام الماضي بهدف كبح جماح التضخم الناجم من تحرير سعر الصرف وهو ما يعكس زيادة تكلفة الاقتراض على الحكومة باستخدام أذون الخزانة.

المركزي يبيع أكثر من المستهدف

باع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية أجل 3 و6 أشهر و9 أشهر وسنة بنحو 312 مليار جنيه بأكثر من 53% من السيولة المستهدف جمعها بقيمة 205 مليارات جنيه.

طلبات المستثمرون

وتقدم المستثمرون بطلبات شراء في عطاء أمس بنحو 866 مليار جنيه يعادل أكثر 4 أضعاف المستهدف، وفق بيانات المركزي.