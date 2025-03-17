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أسعار 6 عملات عربية تتراجع خلال تعاملات اليوم الاثنين

10:33 ص الإثنين 17 مارس 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.42 جنيه للشراء ، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.74 جنيه للشراء، و 13.78 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.67 جنيه للشراء بتراجع 21 قرشًا، و134.34 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.82 جنيه للشراء، و 13.89 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.84 جنيه للشراء ، و 71.49 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 163.29 جنيه للشراء بتراجع 19 قرشًا، و164.41 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا.

عملات أخرى مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار: 36.53 للشراء و 36.60 البيع.

الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة.

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