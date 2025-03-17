تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار ببداية تعاملات الاثنين
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الاثنين، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.57 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.
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