بدون منافس.. الإمارات دبي الوطني يتحرك للاستحواذ على بنك القاهرة

كتبت- منال المصري:

يجري بنك الإمارات دبي الوطني- الذي يمتلك وحدة مصرفية له بمصر- فحص نافي للجهالة على بنك القاهرة بعد أن حصل على موافقة من البنك المركزي المصري دون منافس تمهيدا للاستحواذ عليه، وفق ما قالته مصادر تحدث إليها "مصراوي".

وأوضحت المصادر أن بنك القاهرة يعمل على مد بنك الإمارات دبي بكافة المعلومات والتقارير التي يطلبها عن البنك في إطار عملية الفحص القائمة الآن بهدف الاستحواذ بجدية.

وقام بنك الإمارات دبي الوطني بتعيين 3 مكاتب استشارية إقليمية كبرى مع تحفظ المصدر عن الإفصاح عنها.

رغبة بنك الإمارات دبي الوطني للاستحواذ على بنك القاهرة لم تكن الأولى بل جاءت ضمن محاولات عديدة خلال سنوات سابقة دون نجاح بسبب أزمات عالمية أو اضطرابات بسعر الصرف الذي عانت منه مصر قبل الإصلاحات الأخيرة، وفق ما قاله أحد المصادر.

كان الدكتور مصطفى مدبولي أعلن قبل نهاية العام الماضي خطة الدولة ببيع حصص تابعة لها في 10 شركات لمستثمرين أو الطرح بالبورصة منها بنك القاهرة، أحد أكبر البنوك الحكومية.

ماذا نعرف عن بنك القاهرة؟

سعت مصر إلى بيع بنك القاهرة الذي يعد ضمن أكبر 10 بنوك بالقطاع المصرفي المصري على مدار 18 عاما ماضية أكثر من مرة دون نجاح بسبب عوامل مختلفة منها السعر غير عادل أو انتشار جائحة فيروس كورونا.

ولجأت مصر لتسهيل عميلة بيع بنك القاهرة إلى تغيير قانون نشأته ليكون مملوكا إلى بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد ليكون شركة مساهمة مصرية.

وفي 2006 تعد أول محاولة جدية لبيع البنك لكن تم التراجع عنها بعد قطع خطوات متقدمة ومنافسة ثلاثة بنوك إقليمية وأجنبية على شرائه، في ملابسات لم تتضح تفاصيلها حتى الوقت الراهن.

وفي أبريل 2020 فشلت المحاولة الثانية لطرح حصة بنحو 25% من رأس مال بنك القاهرة في البورصة المصرية بعد تراجع البنك المركزي عن طرحه بفعل انتشار جائحة فيروس كورونا ونزيف البورصات العالمية وتخوفا من خسارة قيمة السهم.

بنهاية سبتمبر الماضي وفق آخر أرقام معلنة يبلغ رأس مال بنك القاهرة المصدر والمدفوع 19 مليار جنيه، فيما يبلغ إجمالي أصول البنك 478 مليار جنيه.

ويمتلك بنك القاهرة محفظة الودائع تتخطى نحو 347 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي فيما تخطى إجمالي محفظة الودائع نحو 187.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024.

وارتفع صافي ربح بنك القاهرة 90% خلال أول 9 أشهر من 2024 إلى نحو 8.63 مليار جنيه مقارنة بنحو 4.54 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق، بدعم نمو صافي الدخل من العائد 61.5% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي مسجلا نحو 20.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 12.49 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.