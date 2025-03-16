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أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات الأحد

10:47 ص الأحد 16 مارس 2025

العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

تباينت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.76 جنيه للشراء، و 13.80 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدينار البحرينى: 132.88 جنيه للشراء بتراجع 5 قروش ، و134.51 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الريال القطري: 12.84 جنيه للشراء، و 13.91 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.84 جنيه للشراء بزيادة 4 قروش، و 71.58 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 163.48 جنيه للشراء بزيادة 16 قرشًا ، و164.61 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

عملات أخرى مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار: 36.53 للشراء و 36.60 البيع.

الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة

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