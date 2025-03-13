إعلان

ارتفاع أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

10:48 ص الخميس 13 مارس 2025

أسعار العملات العربية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.44 جنيه للشراء بزيادة قرش، و 13.52 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.76 جنيه للشراء، و 13.81 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.88 جنيه للشراء بزيادة 18 قرشًا، و134.54 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.84 جنيه للشراء، و 13.91 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.8 جنيه للشراء بزيادة 6 قروش، و 71.51 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 163.32 جنيه للشراء بزيادة 23 قرشًا ، و164.64 جنيه للبيع بزيادة 20 قرشًا.

عملات أخرى مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار: 36.54 للشراء و 36.60 البيع.

الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات العربية أسعار الصرف سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي سعر الدينار البحرينى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان