ارتفاع أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.44 جنيه للشراء بزيادة قرش، و 13.52 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.76 جنيه للشراء، و 13.81 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.88 جنيه للشراء بزيادة 18 قرشًا، و134.54 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.84 جنيه للشراء، و 13.91 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.8 جنيه للشراء بزيادة 6 قروش، و 71.51 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 163.32 جنيه للشراء بزيادة 23 قرشًا ، و164.64 جنيه للبيع بزيادة 20 قرشًا.

عملات أخرى مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار: 36.54 للشراء و 36.60 البيع.

الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة