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الدولار بـ50.63 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 13-3-2025

02:47 ص الخميس 13 مارس 2025

سعر الدولار

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كتب- محمد فتحي:

تبدأ البنوك المصرية في إعلان سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 13-3-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، إذ يأتي في مقدمتها الدولار خاصة أنه من العملات الأكثر بحثا عن أسعارها في بداية تعاملات البنوك.

في السطور التالية ينشر "مصراوي" آخر تحديث لـ سعر العملات الأجنبية الأكثر تداولا بين العملاء في البنوك المصرية اليوم الخميس 13-3-2025 وهي كالآتي:

- الدولار: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.

- اليورو الأوروبي: 55.12 جنيه للشراء، و55.42 جنيه للبيع.

- الجنيه الإسترليني: 65.38 جنيه للشراء، 65.72 جنيه للبيع.

- الدينار الكويتي: ‏‎163.58 جنيه للشراء، و‏‎164.70 جنيه للبيع.

‏‎- الريال السعودي: ‏‎13.45 جنيه للشراء، و‏‎13.52 جنيه للبيع.

- الدرهم الإماراتي: 13.77 جنيه للشراء، و‏‎13.81 جنيه للبيع.‏‎

- الريال القطري: ‏‎12.85 جنيه للشراء، و‏‎13.91 جنيه للبيع.

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