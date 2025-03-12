إعلان

رئيسة بعثة صندوق النقد: التزام مصر بتحرير دعم أسعار الوقود بحلول ديسمبر 2025 "لم يتغير"

11:14 م الأربعاء 12 مارس 2025

إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- منال المصري:

بما في ذلك إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الأمم المتحدة الدولية لمصر السلطات المصرية التزمت بخفض أسعار منتجات الوقود إلى خطط البدء بحلول نهاية ديسمبر 2025.

وتأخذ خلال المؤتمر الصحفي دون مراجعة المراجعة الرابعة لقرض مصر إلى أن هذا الالتزام لم تكامل، ولا يزال هو الالتزام بتخفيض أسعار الوقود إلى مستويات منخفضة التكلفة.

وأقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس التحرير الشعبي الإصلاحي المصري بجهد مصر 1.2 مليار دولار من القرض 8 مليار دولار.

كما وافقت على طلب مصر للتمتع بتمويل جديد ببرنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار يصرف على القطاعات مع تنفيذ 10 إجراءات صارمة بمجال مكافحة التغير المناخي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد تحرير دعم أسعار الوقود خفض أسعار منتجات الوقود المراجعة الرابعة لقرض مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

موجة حارة جديدة غدًا.. درجات الحرارة تبلغ ذروتها يومي 17 و18 رمضان
هل منع الأهلي لاعبيه من الانضام إلى منتخبات الشباب والناشئين؟.. مصدر يرد
خبير تحكيمي يحسم الجدل حول 31 حالة تخص الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري (خاص)
دعم الوقود في 2025.. وتطورات أزمة الأهلي.. وتراجع ترامب (النشرة الرمضانية)