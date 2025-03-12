رئيسة بعثة صندوق النقد: التزام مصر بتحرير دعم أسعار الوقود بحلول ديسمبر 2025 "لم يتغير"

كتب- منال المصري:

بما في ذلك إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الأمم المتحدة الدولية لمصر السلطات المصرية التزمت بخفض أسعار منتجات الوقود إلى خطط البدء بحلول نهاية ديسمبر 2025.

وتأخذ خلال المؤتمر الصحفي دون مراجعة المراجعة الرابعة لقرض مصر إلى أن هذا الالتزام لم تكامل، ولا يزال هو الالتزام بتخفيض أسعار الوقود إلى مستويات منخفضة التكلفة.

وأقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس التحرير الشعبي الإصلاحي المصري بجهد مصر 1.2 مليار دولار من القرض 8 مليار دولار.

كما وافقت على طلب مصر للتمتع بتمويل جديد ببرنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار يصرف على القطاعات مع تنفيذ 10 إجراءات صارمة بمجال مكافحة التغير المناخي.