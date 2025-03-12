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صندوق النقد: المراجعة الخامسة لبرنامج مصر قبل نهاية يونيو المقبل

04:03 م الأربعاء 12 مارس 2025

صندوق النقد الدولي

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كتبت- منال المصري:

قالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إن المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ستبدأ قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي اليوم أن سيكون صرف قيمة الشريحة الخامسة متاحا على الفور لمصر بعد اعتماد المجلس التنفيذي المراجعة.

ووفق جدول الصندوق فإن قيمة الشريحة الخامسة ستبلغ 1.2 مليار دولار من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وجاء المؤتمر الصحفي للصندوق اليوم بعد أن اعتماد المجلس التنفيذي للصندوق أمس الأول المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي ليكون باستطاعة مصر صرف 1.2 مليار دولار على الفور.

كما أقر الصندوق أمس طلب مصر بالحصول على قرض جديد ببرنامج الاستدامة والصلابة يصل إلى 1.3 مليار دولار لدعم خطتها لمكافحة التغير المناخي.

وتترقب مصر تحويل صندوق النقد الدولي قيمة الشريحة الرابعة لمصر ليبلغ إجمالي الذي حصلت عليه مصر من القرض نحو 3.2 مليار دولار منها 1.64 مليار دولار على شريحتين العام المضاضي، و347 مليون دولار في ديسمبر 2022.

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صندوق النقد الدولي برنامج مصر إيفانا فلادكوفا هولار
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