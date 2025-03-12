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ارتفاع سعر الدولار اليوم في 10 بنوك بنهاية تعاملات الأربعاء

03:12 م الأربعاء 12 مارس 2025

سعر الدولار

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين 6 و7 قروش، في 10 بنوك، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.64 جنيه للشراء، و50.74 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.65 جنيه للشراء بزيادة 6 قروش، و50.75 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

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