ارتفاع سعر الدولار اليوم في 10 بنوك بنهاية تعاملات الأربعاء
كتبت- آية محمد:
ارتفع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين 6 و7 قروش، في 10 بنوك، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.64 جنيه للشراء، و50.74 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.65 جنيه للشراء بزيادة 6 قروش، و50.75 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.
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