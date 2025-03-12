إعلان

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم في 10 بنوك

10:22 ص الأربعاء 12 مارس 2025

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما استقر في 9 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.55 جنيه للشراء ، و 50.65 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.55 جنيه للشراء ، و 50.65 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.59 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار البنك الأهلي المصري أسعار الدولار بنك مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

دعم الوقود.. مدبولي يحسم جدل رفع أسعار البنزين والسولار
البنزين والدولار والدين.. صندوق النقد يحث مصر على تنفيذ هذه الإجراءات
"أخطر وجبة في رمضان".. حسام موافي يحذر من كارثة بعد الصيام