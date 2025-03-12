سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم في 10 بنوك

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما استقر في 9 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.55 جنيه للشراء ، و 50.65 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.55 جنيه للشراء ، و 50.65 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.59 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.