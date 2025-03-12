صندوق النقد: سعر الصرف يتقلب ضمن نطاق محدود رغم زيادة الطلب

كتبت- منال المصري:

قال صندوق النقد الدولي أن تحويلات العاملين المصريين في الخارج وإيرادات السياحة لا تزال قوية والتحول إلى نظام سعر صرف مرن في مارس 2024 ساهم في تحقيق نتائج إيجابية.

وأشار الصندوق في بيان له حول الموافقة على صرف الشريحة الرابعة لمصر إلى أنه رغم يتم العمل على الانتهاء من تمويل تراكمات طلبات الاستيراد غير الملباة، ويزداد التداول في سوق ما بين البنوك، إلا أن سعر الصرف يتقلب ضمن نطاق محدود.

وبالنظر إلى المستقبل، ستكون هناك حاجة إلى يقظة مستمرة لضمان ترسيخ هذا الإصلاح بشكل أكبر بمرور الوقت حتى يرى الفاعلون الاقتصاديون أن سعر الصرف مرن حقًا، وفق ما قاله الصندوق.

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه أمس على المراجعة الرابعة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ليتيح لمصر صرف 1.2 مليار دولار على الفور من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار.

كما وافق الصندوق على طلب مصر بالحصول على تمويل يصل إلى 1.3 مليار دولار ببرنامج الصلابة والاستدامة.