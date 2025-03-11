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سعر الدولار اليوم في 10 بنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء

03:27 م الثلاثاء 11 مارس 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية ومصرف أبوظبي الإسلامي، بينما ارتفع في بنك قناة السويس، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.58 جنيه للشراء، و 50.68 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.55 جنيه للشراء ، و 50.65 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.55 جنيه للشراء ، و 50.65 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.59 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

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