خطوات فتح حساب مجانا لكل مواطن حتى نهاية مارس

كتبت- منال المصري:

أوقفت البنوك الرسوم الإدارية والحد الأدنى لفتح الحساب بداية للعملاء الجدد من الأحد الماضي حتى نهاية مارس الحالي خلال مشاركتها في فعالية البنك المركزي لليوم العالمي للمرأة بمبادرة الشمول المالي التي تستهدف فتح حساب مجانا لكل مواطن.

وأعلنت البنوك المشاركة في فعالية اليوم العالمي للمرأة خلال مارس الحالي واحدة ضمن 6 فعاليات للبنك المركزي في مبادرة الشمول المالي تستهدف تكريس الثقافة المصرفية وجذب غير المتعاملين مع القطاع المصرفي.

خارج فعاليات البنك المركزي للشمول المالي تقر البنوك رسوما إدارية على فتح الحسابات تصل إلى نحو 200 جنيها شاملة الرسوم الإدارية للحسابات وإصدار بطاقة خصم مباشر مرتبطة بالحساب.

كما تلزم البنوك خارج فعاليات الشمول المالي العملاء بوجود حد أدنى عند فتح الحساب وفق نوع الحساب وسياسة كل بنك.

ويتراوح الحد الأدنى لفتح الحساب بين ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه حسب سياسة كل بنك ونوع الحساب.

خطوات فتح حساب توفير بالبنوك مجانا خلال فعالية الشمول المالي.

البنك: التوجه لأقرب فرع بنك لفتح الحساب.

الأوراق: تقديم صورة البطاقة الشخصية والتوقيع على عقد فتح الحساب.

المصروفات الإدارية: لا يوجد خلال فعاليات الشمول المالي.

الحد الأدنى لفتح الحساب: لا يوجد خلال المبادرة.

بطاقة الخصم المباشر: يتم إصدارها مجانا للعملاء.

الخدمات الرقمية: يتم الاشتراك في الإنترنت والموبايل البنكي مجانا و"إنستاباي" للتحولات اللحظية.