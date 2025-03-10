مصرفيون: بنكا الأهلي ومصر ينتظران ضوء المركزي لوقف شهادات الـ27%

كتبت- منال المصري:

توقع مصرفيون، تحدث إليهم "مصراوي"، أن يعطي البنك المركزي الضوء الأخضر لبنكي الأهلي ومصر لوقف العمل بالشهادة مرتفعة العائد 23.5% و27% خلال أيام بعد الهبوط القوي للتضخم خلال فبراير الذي فاق أكثر التوقعات تفاؤلا.

هبط معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 12.8% خلال فبراير من 24% في يناير الماضي تأثرا بسنة الأساس، وفق بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويعني هذا الهبوط بالتضخم أن معدل العائد الحقيقي على الجنيه اتسع بنحو 14.2% في الشهادة مرتفعة العائد بالبنكين الحكوميين بعد طرح تكلفة التضخم من إجمالي العائد المستحق.

في يناير 2024 طرح بنكا الأهلي ومصر الحكوميان وذراعا البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية شهادة أجل سنة للعائد الثابت بسعر فائدة 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، وهي أعلى عائد مقدم على مستوى بنوك مصر حتى الآن.

يرى محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن بنكي الأهلي ومصر سيبدأن بخفض سعر الفائدة على الشهادة مرتفعة العائد بعد هبوط التضخم تحت ضغط تكلفتها المرتفعة على البنكين.

وأوضح أن بنكي الأهلي ومصر يعكسان دائما سياسة البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية لكبح التضخم.

وبعد أن أصبحت الترجيحات تميل بشكل أكبر إلى خفض المركزي للفائدة باجتماعه المقبل ينتظر البنكين الحكوميين الضوء الأخضر من المركزي لوقف العمل بالشهادة، وفق ما قاله عبد العال.

كان محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري قال في وقت سابق، أن حصيلة البنك الأهلي من الشهادة مرتفعة العائد بلغت 888 مليار جنيه من إجمالي 1.3 تريليون جنيه بالبنكين.

وأوضح أن البنك الأهلي يواصل طرح الشهادة للعملاء ولم يتم اتخاذ قرار بوقف العمل بها ولكن وارد في أي وقت.

ورجح محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية وقف بنكي الأهلي ومصر العمل بالشهادة قبل أو بعد اجتماع البنك المركزي المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في ظل تراجع معدل التضخم.

وأوضح أن اتساع معدل العائد الحقيقي على الاستثمار في الجنيه بالشهادة يحفز البنكين على خفض سعر الفائدة وتقليل تكلفتها المرتفعة عليهما.

وأجمع مصرفيون تحدث إليهم "مصراوي" على خفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 1.5% إلى 6% في اجتماعه المقبل لأول مرة من 4 سنوات بدعم هبوط المعدل السنوي للتضخم بشهر فبراير.

ويعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل المقبل بعد أن أبقى عليها دون تغيير في اجتماع فبراير الماضي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وأتفقت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقا، مع الأراء السابقة في قرب وقف الأهلي ومصر الشهادة مرتفعة العائد وطرح بديل لها بسعر فائدة أقل بعد تراجع التضخم.

خلال العام الجاري بدأت البنوك خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار والودائع تحوطا من تبعات خفض المركزي لأسعار الفائدة خلال 2025 على تراجع أرباحهم.

خفض البنك التجاري الدولي سعر الفائدة 2% على شهادات الادخار للعائد الثابت الشهر الماضي، وعلى نفس الخطى خفض بنك QNB سعر الفائدة بنسبة 0.5% و1%.