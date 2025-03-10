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تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين

10:24 ص الإثنين 10 مارس 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الاثنين، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.58 جنيه للشراء، و 50.68 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.63 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و50.72 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.




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