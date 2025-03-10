تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الاثنين، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.58 جنيه للشراء، و 50.68 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.63 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و50.72 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.
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