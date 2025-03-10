إعلان

الدولار بـ50.59 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 10 مارس 2025

02:50 ص الإثنين 10 مارس 2025

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- محمد فتحي:

تبدأ البنوك المصرية في إعلان سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 10-3-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، إذ يأتي في مقدمتها الدولار خاصة أنه من العملات الأكثر بحثا عن أسعارها في بداية تعاملات البنوك.

في السطور التالية ينشر "مصراوي" آخر تحديث لـ سعر العملات الأجنبية الأكثر تداولا بين العملاء في البنوك المصرية اليوم الاثنين 10-3-2025 وهي كالآتي:

- الدولار: ‏‎50.59 جنيه للشراء، و‏‎50.69 جنيه للبيع.

- اليورو الأوروبي: ‎54.54 جنيه للشراء، و‏‎55.19 جنيه للبيع.

‏‎- الجنيه الإسترليني: ‏‎65.14 جنيه للشراء، و‎65.61 جنيه للبيع.

- الدينار الكويتي: ‎163.40 جنيه للشراء، و‎164.58 جنيه للبيع.

‏‎- الريال السعودي: ‏‎13.44 جنيه للشراء، و‏‎13.51 جنيه للبيع.

‏‎- الدرهم الإماراتي: ‎13.76 جنيه للشراء، و‏‎13.80 جنيه للبيع.

‏‎- الريال القطري: ‏‎12.84 جنيه للشراء، و‏‎13.91 جنيه للبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الاثنين سعر الريال السعودي سعر الريال القطري سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر العملات الأجنبية سعر العملات الأجنبية اليوم أسعار العملات الأجنبية أسعار العملات الأجنبيه مع بداية التعاملات العملات الأجنبية اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

حادث القنطرة شرق.. مأساة أطفال الحضانة على شريط السكك الحديد (تغطية خاصة)
حوار| المخرج أحمد خالد موسى يكشف عن كواليس "العتاولة 2": الأحداث ستفاجئ الجمهور