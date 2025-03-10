الدولار بـ50.59 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 10 مارس 2025



كتب- محمد فتحي:

تبدأ البنوك المصرية في إعلان سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 10-3-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، إذ يأتي في مقدمتها الدولار خاصة أنه من العملات الأكثر بحثا عن أسعارها في بداية تعاملات البنوك.

في السطور التالية ينشر "مصراوي" آخر تحديث لـ سعر العملات الأجنبية الأكثر تداولا بين العملاء في البنوك المصرية اليوم الاثنين 10-3-2025 وهي كالآتي:

- الدولار: ‏‎50.59 جنيه للشراء، و‏‎50.69 جنيه للبيع.

- اليورو الأوروبي: ‎54.54 جنيه للشراء، و‏‎55.19 جنيه للبيع.

‏‎- الجنيه الإسترليني: ‏‎65.14 جنيه للشراء، و‎65.61 جنيه للبيع.

- الدينار الكويتي: ‎163.40 جنيه للشراء، و‎164.58 جنيه للبيع.

‏‎- الريال السعودي: ‏‎13.44 جنيه للشراء، و‏‎13.51 جنيه للبيع.

‏‎- الدرهم الإماراتي: ‎13.76 جنيه للشراء، و‏‎13.80 جنيه للبيع.

‏‎- الريال القطري: ‏‎12.84 جنيه للشراء، و‏‎13.91 جنيه للبيع.