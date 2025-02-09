تليجراف: سحب آلاف السبائك الذهبية من بنك إنجلترا بسبب ترامب

كتبت- منال المصري:

شهد بنك إنجلترا سحب آلاف السبائك الذهبية من خزائنه منذ نهاية العام الماضي وسط مخاوف بشأن تأثير الحرب التجارية التي شنها دونالد ترامب، وفق ما نشرته صحيفة "تليجراف البريطانية" على موقعها الإلكتروني.

وقالت شركة Threadneedle Street إن ما يقرب من 8000 سبيكة تم سحبها من خزائن بنك إنجلترا في الشهرين الماضيين، وهو ما يمثل حوالي 2% من إجمالي المخزون.

وقال ديف رامسدين، نائب محافظ بنك إنجلترا، إنه غمرته الطلبات بعد ارتفاع أسعار الذهب في سوق العقود الآجلة في نيويورك فوق سعر النقد في لندن، وفق "تليجراف".

وارتفعت فترة الانتظار لسحب السبائك المخزنة في خزائن البنك من بضعة أيام إلى عدة أسابيع مع اندفاع التجار للاستفادة من الاختلافات في الأسعار.

وبحسب تليجراف، يشعر التجار أيضًا بالقلق من أن يفرض الرئيس الأمريكي تعريفات جمركية جديدة على السبائك كجزء من حربه التجارية.

وأكد ديف على أن البنك سيكون قادرًا على تلبية جميع الطلبات التي تلقاها ولكنه حذر من أن تحدي نقل السبائك خارج البنك وعبر الحدود يعني أن التأخير أمر لا مفر منه.

ويحتفظ البنك بأكثر من 400 ألف سبيكة ذهب، وذلك بالنيابة عن بنوك مركزية أخرى وتجار ذهب.

كما يحتفظ البنك باحتياطيات الذهب البريطانية بالنيابة عن وزارة الخزانة.

باع جوردون براون ما يقرب من نصف احتياطيات الذهب البريطانية بين عامي 1999 و2002 عندما كان مستشاراً، وكانت الأسعار قريبة من أدنى مستوياتها على الإطلاق.

قال أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، الشهر الماضي، وفق صحيفة "تليجراف" إنه لا يشعر بالقلق إزاء زيادة الطلب على سحب السبائك من البنك.

و"تظل لندن السوق الرئيسية للذهب في العالم، إذا كنت منخرطاً في هذه السوق وترغب في تداول أو استخدام ذهبك، فأنت بحاجة ماسة إلى امتلاكه في لندن"، وفق ما قاله أندرو بيلي.