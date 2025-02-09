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سعر الريال السعودي ينخفض في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

10:28 ص الأحد 09 فبراير 2025

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

بنك الأهلي: 13.35 جنيه للشراء، و13.42 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 13.35 جنيه للشراء، و13.42 جنيه للبي، بتراجع قرش.

بنك القاهرة: 13.35 جنيه للشراء، و13.42 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك الإسكندرية: 13.37 جنيه للشراء، و13.42 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 13.37 جنيه للشراء، و13.42 جنيه للبيع بتراجع قرش للشراء والبيع.

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