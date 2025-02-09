تراجع أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات الأحد

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار 4 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 162.17 جنيه للشراء، و 163.17 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.35 جنيه للشراء، و 13.42 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.66 جنيه للشراء ، و 13.70 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 131.91 جنيه للشراء ، و 133.56 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الريال القطري: 12.75 جنيه للشراء ، و 13.80 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدينار الأردنى: 70.35 جنيه للشراء ، و 70.93 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

عملات أخرى مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار: 35.90 للشراء و 35.97 البيع.

الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة.