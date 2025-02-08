قبل اجتماع المركزي.. 3 بنوك تخفض سعر العائد على الشهادات فما الأسباب؟

كتبت- منال المصري:

خفضت 3 بنوك خاصة سعر العائد على شهادات الادخار للعائد الثابت بالجنيه بين 0.5% و3% خلال فبراير الجاري وهو ما جاء قبل أسبوعين من اجتماع البنك المركزي لحسم سعر الفائدة على الإيدع والإقراض.

ووفق آخر تحديث لأسعار الفائدة المنشورة على مواقعها الإلكترونية، خفض البنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص بمصر، سعر الفائدة 3% على شهادات الادخار للعائد الثابت إلى 15% و16% و17% حسب نوع كل شهادة أن خفضها في يونيو وأكتوبر الماضيين 4%.

وعلى نفس الخطى خفض بنك QNB ثاني أكبر بنك قطاع خاص في مصر، سعر الفائدة بين 0.5% و1% على شهادات الادخار للعائد الثابت ذات أجل 3 سنوات.

وجاء قرار QNB بعد أن خفض سعر الفائدة مرتين خلال 2024 لكن رغم الخفض فإنها لا تزال أسعاره منافسة ومرتفعة التي تدور بين نطاقي 18.5% و20% وفق نوع كل شهادة فيهما ودورية صرف العائد.

فيما خفض البنك المصري الخليجي سعر الفائدة 1.5% على شهادة الادخار للعائد الثابت بالجنيه المصري ذات أجل 3 سنوات للعائد الشهري إلى 20% بدلا من 21.5%.

ويأتي قرار خفض سعر الفائدة على الشهادات للبنوك الثلاثة بعد موافقة البنك المركزي في ضوء تلقيه طلب منها بالموافقة على الخفض.

ويعكس قرار خفض البنوك للفائدة تحقيقها المستهدف من السيولة وبعد تأكيد نتائج دراسة الجدوى في عدم وجود تأثير من خفض سعر الفائدة.

وقرار خفض بنوك سعر الفائدة يزداد أهمية في وقت يترقب فيه السوق المصري قرار البنك المركزي بحسم سعر الفائدة في ظل توقعات تميل إلى بدء المركزي بخفض الفائدة بعد تراجع معدل التضخم.

كان المركزي رفع سعر الفائدة 8% في الربع الأول من العام الماضي قبل أن يبقي عليها دون تغيير في آخر 6 اجتماعات على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

اقرأ أيضا:

البنك التجاري الدولي يخفض سعر الفائدة 3% على الشهادات للمرة الثالثة في 8 أشهر

بنكا QNB والمصري الخليجي يخفضان سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية بالجنيه

سعر الفائدة في 2025.. توقعات بتسريع وتيرة الخفض على الإيداع والإقراض لهذه النسبة