بنكا QNB والمصري الخليجي يخفضان سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية بالجنيه

كتبت- منال المصري:

خفض بنكا QNB والمصري الخليجي مصر سعر الفائدة على شهادات الادخار للعائد الثابت بالجنيه المصري خلال شهر فبراير الجاري، وفق آخر تحديث لأسعار العائد المنشورة على موقعهما الإلكتروني.

وخفض البنك المصري الخليجي سعر الفائدة 1.5% على شهادة الادخار للعائد الثابت بالجنيه "بريميم" ذات أجل 3 سنوات إلى 20% بدلا من 21.5% ويصرف العائد شهريا.

ووفق آخر تحديث على موقعه الإلكتروني خفض بنك QNB سعر الفائدة بين 0.5% و1% على شهادات الادخار للعائد الثابت أجل 3 سنوات ليتراوح بين 18.5% إلى 20% بدلا من 19.5% و20% ويتباين العائد.

وعلى نفس الخطى خفض البنك التجاري الدولي خلال فبراير الجاري سعر الفائدة 3% على شهادات الادخار للعائد الثابت إلى 15% و16 و17% بدلا من 18% و19 و20%.

وبنكا CIB وqnb أكبر بنكين بالقطاع الخاص على مستوى بنوك مصر خفضا سعر الفائدة مرتين خلال العام الماضي ليكون بذلك خفضا سعر الفائدة للمرة الثالثة في 8 أشهر.

ويخضع قرار البنوك بزيادة أوخفض سعر الفائدة على شهادات الادخار وفق دراسة جدوى تعتمد على معدلات السيولة وأسعار الفائدة في البنوك المنافسة ونوعية العملاء المستهدفة لها، وتكلفة الفائدة على الإقراض، ورؤيتها لمعدل التضخم خلال الفترة المقبلة.

وقرار البنوك الثلاثة سبق قرار البنك المركزي المرتقب لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2025 خلال الأسبوعين المقبلين.

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