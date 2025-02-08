البنك التجاري الدولي يخفض سعر الفائدة 3% على الشهادات للمرة الثالثة في 8 أشهر

كتبت- منال المصري:

خفض البنك التجاري الدولي CIB سعر الفائدة 3% على شهادات الادخار الثلاثة ذأت آجال 3 سنوات للعائد الثابت بالجنيه المصري وذلك قبل أسبوعين من اجتماع البنك المركزي لحسم الفائدة على الإيداع والإقراض، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.

ويأتي قرار خفض الفائدة على شهادات الادخار خلال فبراير الجاري للمرة الثالثة خلال 8 أشهر، بعد أن خفضها 2% في يونيو و2% في أكتوبر الماضي.

وفي السطور التالية يقدم "مصراوي" أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك التجاري الدولي بعد خفضها، وفق آخر تحديث لأسعار العائد على الشهادات المنشورة على موقعه الإلكتروني.



- الشهادة الثلاثية "Premium" للعائد الشهري: تراجع العائد إلى 17% بدلا من 20% سنويا، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة مليون جنيه.



- الشهادة الثلاثية "Plus" للعائد الشهري: انخفض سعر العائد إلى 16% بدلا من 19% سنويا، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 ألف جنيه.



- الشهادة الثلاثية"Prime" : تراجع سعر العائد إلى 15% بدلا من 18% سنويا، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه.





