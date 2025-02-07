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ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال أسبوع في 5 بنوك

10:53 ص الجمعة 07 فبراير 2025

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، بتعاملات أمس الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي: 13.35 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و13.43 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك مصر: 13.35 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و13.43 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك القاهرة: 13.35 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و13.43 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك الإسكندرية: 13.37 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و13.43 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.38 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع

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