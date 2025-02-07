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"كريدي أجريكول" يوقف مؤقتًا بطاقات الدفع والخدمة الرقمية غدًا السبت.. لهذا السبب

05:48 ص الجمعة 07 فبراير 2025

بنك كريدي أجريكول مصر

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كتبت - منال المصري:

نوه بنك كريدي أجريكول مصر، في رسالة نصية لعملائه، عن وقفٍ مؤقتٍ لاستخدام بطاقات الخصم المباشر (Debit) المرتبطة بحساب العميل، وبطاقات الائتمان "كريدت كارد"، وكذلك الخدمة الرقمية (الموبايل والإنترنت البنكي)، وذلك غدًا السبت، لتحديث النظام البنكي.

وأوضح البنك أنه سيتم تحديث النظام البنكي غدًا، يوم السبت الموافق 8 فبراير، من الساعة 12 صباحًا إلى الساعة 12 مساءً.

كما سيتم وقف الخدمة يومي السبت المقبلين من الشهر الجاري، الموافق 15 و22 فبراير، من الساعة 12 صباحًا إلى الساعة 8 صباحًا، وسيتعذر خلال هذه الفترة استخدام بطاقات الائتمان والخصم المباشر، والخدمات الرقمية، وأجهزة الصراف الآلي.

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