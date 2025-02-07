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بنك مصر يوقف خدماته الإلكترونية جزئيًا يومي الجمعة والسبت.. في هذه المواعيد

01:18 ص الجمعة 07 فبراير 2025

بنك مصر

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كتبت - منال المصري:

أعلن بنك مصر توقف خدماته الإلكترونية بشكلٍ جزئي يومي الجمعة والسبت لإجراء بعض التحديثات على أنظمة، في إطار تقديم أعلى مستويات الجودة.

وأوضح البنك، في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن جودة خدماته الإلكترونية ستتأثر بأعمال التحديثات في هذه المواعيد:

اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير 2025 اعتبارًا من الساعة 3:00 صباحًا وإلى 9:00 صباحًا.

والسبت الموافق 8 فبراير 2025 اعتبارًا من الساعة 3:00 صباحًا وإلى 6:00 صباحًا.

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