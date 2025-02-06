تتخطى نصف تريليون جنيه.. البنك الأهلي يحقق مؤشرات قياسية للمتحصلات بالقنوات البديلة في 2024

كتبت- منال المصري:

تصدر البنك الأهلي المصري السوق المصرفي المصري ليصبح صاحب أكبر حصة سوقية في محفظة المتحصلات الخاصة بالقنوات البديلة ليتخطى حاجز نصف تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو115% في شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر ديسمبر 2023.

وقد حقق البنك الأهلي المصري، وفق بيانه اليوم، عدة نجاحات ومؤشرات قياسية للمتحصلات الخاصة بالقنوات البديلة خلال 2024 متضمنة متحصلات الجهات الحكومية والتي تخطت نحو220 مليار جنيه في 2024، إضافة إلى متحصلات القنوات البديلة الأخرى والتي شملت نمو قطاع التجارة الإلكترونية بنسبة 86% ونمو متحصلات نقاط البيع الإلكترونية بنسبة 94% متخطية حاجز 300 مليار جنيه.

كما شهدت خدمة كاش اواي إقبالا كبيرا من العملاء على مستوى القطاع المصرفي حيث وصلت لنسبة نمو تخطت الـ 100% عن العام الماضي والتي تتيح لكافة حاملي البطاقات المصرفية السحب النقدي من خلال نقاط البيع المتاحة بمحطات الوقود والهايبر ماركت، مما يعزز ريادة البنك الأهلي في نشر ثقافة استخدام خدمات الدفع الإلكترونية البديلة والتي تتناسب مع كافة شرائح المجتمع، دعما لتوجه البنك نحو تطبيق منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي لتسهيل عمليات الدفع والمساهمة في انتشار ثقافة الدفع الإلكتروني على كافة المجالات.