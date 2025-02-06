تراجع أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار 5 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 162.17 جنيه للشراء بزيادة قرشين ، و163.28 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الريال السعودي: 13.35 جنيه للشراء، و 13.42 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.66 جنيه للشراء، و 13.70 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 131.91 جنيه للشراء ، و 133.55 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.75 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.37 جنيه للشراء، و 70.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

عملات أخرى مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار: 35.86 للشراء و 35.93 البيع.

الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة.