بتكوين تتخطى 98 ألف دولار خلال تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفعت العملة المشفرة بتكوين بنسبة 0.35% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسجل نحو 98.13 ألف دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة "كوين ماركت كاب".

وكانت البتكوين قد وصلت إلى أعلى مستوى لها لأول مرة محققة نحو أكثر من 109 ألف دولار، بعد إعلان دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دعمه للعملات المشفرة وتعهده أن تكون واشنطن عاصمة العملات المشفرة قبل أن تتراجع مجددا بعد التوترات التجارية للرسوم الجمركية الأمريكية.

وسجل حجم التداول على عملة "بيتكوين" أكثر من 44 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة، فيما ارتفعت القيمة السوقية للـ"بيتكوين" إلى أكثر من 1.94 تريليون دولار حتى منتصف التعاملات اليوم، وفق بيانات المنصة.