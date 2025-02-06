تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الخميس
كتبت- آية محمد:
تراجع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين قرش و3 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس في 3 بنوك، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.26 جنيه للشراء، و50.36 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.26 جنيه للشراء، و50.36 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.26 جنيه للشراء، و50.36 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.27 جنيه للشراء، و50.37 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.27 جنيه للشراء، و50.37 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.27 جنيه للشراء، و50.37 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.28 جنيه للشراء، و50.38 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.28 جنيه للشراء، و50.38 جنيه للبيع.
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