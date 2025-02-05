زاد في 4 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأربعاء

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء في 4 بنوك، بينما تراجع في 3 بنوك، فيما استقر في 3 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.26 جنيه للشراء، و50.36 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.26 جنيه للشراء، و50.36 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.27 جنيه للشراء، و50.37 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.27 جنيه للشراء، و50.37 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.28 جنيه للشراء، و50.38 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.28 جنيه للشراء، و50.38 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.27 جنيه للشراء، و50.37 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.28 جنيه للشراء، و50.38 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.28 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و50.38 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.