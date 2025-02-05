بزيادة 136% بعد تحييد أثر فروق سعر الصرف.. بنك أبوظبي الأول مصر يسجل أرباحا غير مسبوقة في 2024

كتبت- منال المصري:

أعلن محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر، إن البنك حقق نموًا غير مسبوق في صافي الأرباح خلال 2024 وصل إلى 153% على أساس سنوي بقيمة 26.3 مليار جنيه.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن صافي الربح بعد تحييد أثر فروق أسعار الصرف خلال 2024 سجل نموًا بنسبة 136% مقارنة بعام 2023.

وأضاف فايد أن صافي محفظة القروض والسلفيات وصل إلى 142 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بنمو ملحوظ يصل إلى 64% مقارنة بعام 2023.

وبلغإجمالي الودائع 258.8 مليار جنيه في ديسمبر 2024، ما يعكس زيادة بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق 2023، وفق فايد.

وأضاف أن إجمالي أصول البنك وصل إلى 412.7 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2024، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 40% مقارنة بعام 2023.

وبحسب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول فإن: "تعكس النتائج المالية القوية التي حققناها خلال عام 2024 قدرة بنك أبوظبي الأول مصر على التكيف مع كافة الظروف الاقتصادية وتعزيز مكانته كشريك موثوق ومستشار مالي، مستفيدًا من شبكته الإقليمية والعالمية وخبراته الواسعة لربط عملائه بالفرص الجديدة وتوجيههم لتجاوز التحديات".

وأضاف "لقد كان عامًا استثنائيًا للبنك، حيث نجحنا في تحقيق نمو غير مسبوق عبر جميع المؤشرات الرئيسية، إلى جانب افتتاح 7 فروع جديدة ضمن خططنا التوسعية، وذلك بفضل استراتيجيتنا المرنة التي تركز على الابتكار والشمول المالي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، بما يعزز مكانتنا كأكبر بنك عامل في السوق المصري".

نتائج أعمال البنك خلال 2024:

-مصادر الدخل وصل صافي الدخل من العائد إلى 32 مليار جنيه في ديسمبر 2024، محققًا زيادة ملحوظة بنسبة 100% عن العام 2023.

- إجمالي صافي الدخل من الأتعاب والعمولات وصل إلى 2.5 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 27% عن العام السابق 2023.

- إجمالي حقوق المساهمين وصل إلى 60.5 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة كبيرة بلغت 79% مقارنة بعام 2023.