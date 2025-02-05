تراجع سعر شراء الريال السعودي في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر شراء الريال السعودي في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياته خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.35 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.43 جنيه للبيع.
بنك مصر: 13.35 جنيه للشراء بزيادة قرش، و13.43 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 13.35 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.43 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.37 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.43 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.38 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
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