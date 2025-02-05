البنك الأهلي يحصد 3 جوائز دولية لدعمه التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي على مستوى القطاع المصرفي المصري، الحصول على 3 جوائز دولية لدعمه للتمويل المستدام والاقتصاد الأخضر.

تفاصيل الجوائز :

- أفضل مبادرات بيئية واستدامة في مصر لعام 2024” – World Business Outlook Awards

- أفضل بنك بيئي مستدام في مصر لعام 2024 – Global Business Review".

- أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)” – Cosmopolitan The Daily Business

أبرز جهود البنك في التمويل المستدام:

- تقديم القروض والصناديق الخضراء لدعم المشروعات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.

- التعاون مع OECD، البنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لتعزيز التمويل الأخضر.

- إطلاق 55 منتجًا وبرنامجًا بيئيًا واجتماعيًا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات المستدامة.

أهم المشروعات البيئية المدعومة:

- تطوير أنظمة الري، تمويل مشاريع الطاقة الشمسية،دعم إعادة تدوير البلاستيك، تمويل محطات معالجة المياه الصناعية،دعم مشروعات الوقود البديل.