البنك الأهلي يحصد 3 جوائز دولية لدعمه التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر
كتبت- منال المصري:
أعلن البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي على مستوى القطاع المصرفي المصري، الحصول على 3 جوائز دولية لدعمه للتمويل المستدام والاقتصاد الأخضر.
تفاصيل الجوائز :
- أفضل مبادرات بيئية واستدامة في مصر لعام 2024” – World Business Outlook Awards
- أفضل بنك بيئي مستدام في مصر لعام 2024 – Global Business Review".
- أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)” – Cosmopolitan The Daily Business
أبرز جهود البنك في التمويل المستدام:
- تقديم القروض والصناديق الخضراء لدعم المشروعات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.
- التعاون مع OECD، البنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لتعزيز التمويل الأخضر.
- إطلاق 55 منتجًا وبرنامجًا بيئيًا واجتماعيًا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات المستدامة.
أهم المشروعات البيئية المدعومة:
- تطوير أنظمة الري، تمويل مشاريع الطاقة الشمسية،دعم إعادة تدوير البلاستيك، تمويل محطات معالجة المياه الصناعية،دعم مشروعات الوقود البديل.
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