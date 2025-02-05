تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.26 جنيه للشراء، و 50.36 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.26 جنيه للشراء، و50.36 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.26 جنيه للشراء، و50.36 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.26 جنيه للشراء، و50.36 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.26 جنيه للشراء، و50.36 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.26 جنيه للشراء، و50.36 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.27 جنيه للشراء، و50.37 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.28 جنيه للشراء، و50.37 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.