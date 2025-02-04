سعر الدولار اليوم يتراجع في 7 بنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين 3 و5 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء في 7 بنوك، بينما ارتفع في بنكي التعمير والإسكان ومصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.26 جنيه للشراء، و 50.36 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.26 جنيه للشراء، و50.36 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.26 جنيه للشراء، و50.36 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.26 جنيه للشراء، و50.36 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.29 جنيه للشراء، و50.39 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.26 جنيه للشراء، و50.36 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.31 جنيه للشراء، و50.41 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.27 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.33 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و50.42 جنيه للبيع.