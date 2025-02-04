هل يتوقف بنكا الأهلي ومصر عن طرح الشهادة ذات العائد 23.5% و27% قبل اجتماع المركزي؟

كتبت- منال المصري:

لا يزال بنكا الأهلي ومصر الحكوميان، أكبر بنكين على مستوى القطاع المصرفي المصري، يطرحان الشهادة أجل سنة مرتفعة العائد الذي يتراوح بين 23% للعائد اليومي و23.5% للعائد الشهري، و27% للعائد السنوي وسط زيادة التوقعات بقرب خفض البنك المركزي لسعر الفائدة في اجتماعه المقبل.

"طرح الشهادة مرتفعة العائد مستمرة في فروع البنكين دون وجود موعد محدد لوقف العمل بها، ومن الممكن ايقاف إصدارات جديدة منها في أي وقت" وفق ما قاله محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري في وقت سابق.

كان البنكان الحكوميان جمعا حصيلة من الشهادة مرتفعة العائد على مدار أول عام من طرحها بنحو 1.3 تريليون جنيه منها 888 مليار جنيه بالبنك الأهلي المصري.

ويتحمل بنكا الأهلي ومصر تكلفة سداد أعلى عائد على الشهادة على مستوى بنوك مصر باعتبارهما ذراعي البنك المركزي لتحقيق سياسته النقدية وتغليبهما المصلحة العامة عن تعظيم الربحية.

بعد 15 يوما يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع له لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في 2025.

ويأتي اجتماع المركزي المقبل بعد أن رفع سعر الفائدة 8% في الربع الأول من العام الماضي قبل أن يبقي عليها خلال آخر 6 اجتماعات عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وقرار وقف العمل بالشهادة مرتفعة العائد لا ينفرد به بنكي الأهلي ومصر بل يخضع لموافقة البنك المركزي في ضوء دراسة محددة عن الآثار المترتبة على مستوى السيولة والادخار في العمل المحلية قبل قرار الوقف.

والشهادة تعد ملاذ آمن لاستثمار مدخرات العملاء من الموظفين وأصحاب المعاشات يعينهم على سداد نفقات المعيشة المرتفعة وهو ما يعد أحد أهداف استمرار العمل بها في ظل حالة عدم اليقين للضغوط التضخمية المتوقعة بعد الحرب التجارية التي شنها دونالد ترامب.

قرر ترامب فرض رسوم جمركية على واردات كندا والمكسيك والصين لأمريكا بفرض رسوم جمركية 25% على أول اثنين و10% على الثالثة وهو ما ينذر بمخاطر زيادة التضخم بأمريكا وتصديره لباقي دول العالم.