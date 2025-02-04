كتبت- منال المصري:

يتيح بنك مصر، ثاني أكبر بنك على مستوى القطاع المصرفي، فتح حساب توفير عادي للعملاء من أول 3 آلاف جنيه من سن 21 عاما إلى فوق.

وفتح الحساب يتم بصورة البطاقة الشخصية الخاصة بالعميل بشرط وجود وظيفة مدونة على البطاقة الشخصية للعميل، أو تقديم ما يثبت وجود دخل شهري له، وفقا للتعليمات المأخوذ بها بالبنوك.

ويقر بنك مصر أسعار عائد متباينة على الحساب العادي وفق حجم شريحة الحساب ودورية صرف العائد شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي.

لا يتيح البنك عائدا على أرصدة الحساب التي تقل عن 3 آلاف جنيه كما يبدأ في إضافة غرامة شهرية 10 جنيهات في حال قل رصيد الحساب عن الحد الأدنى لفتح الحساب.

ويقدم مصراوي تفاصيل العائد على حساب التوفير العادي في بنك مصر.

- سن العميل: من 21 عامًا إلى فوق، ودون مصاريف في فعالية الشمول المالي.

- سعر الفائدة للشريحة من 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه: يتراوح بين 10.25 % سنويًا للعائد الشهري، و 10.50% سنويًا للعائد ربع السنوي، و 10.625% سنويًا للعائد نصف السنوي، و 10.75% سنويًا للعائد السنوي.

- سعر الفائدة للشريحة من فوق 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه: يتراوح بين 10.5% سنويًا للعائد الشهري، و10.75% سنويًا للعائد ربع السنوي، و10.875% سنويًا للعائد نصف السنوي، و11% سنويًا للعائد السنوي.

- سعر الفائدة للشريحة من فوق 50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه: يتراوح بين 11% سنويًا للعائد الشهري، و11.25% سنويًا للعائد ربع السنوي، و11.375% سنويًا للعائد نصف السنوي، و11.5% سنويًا للعائد السنوي.

- سعر الفائدة للشريحة من فوق 250 ألف إلى 500 ألف جنيه: يتراوح بين 11.5% سنويًا للعائد الشهري، و11.75% سنويًا للعائد ربع السنوي، و11.875% سنويًا للعائد نصف السنوي، و 12% سنويًا للعائد السنوي.

- سعر الفائدة للشريحة لأكثر من 500 ألف جنيه إلى فوق: يتراوح بين 12% سنويًا للعائد الشهري، و 12.25% سنويًا للعائد ربع السنوي، و 12.375% سنويًا للعائد نصف السنوي، و 12.50% سنويًا للعائد السنوي.