الدولار يعكس اتجاهه ويرتفع مقابل الجنيه لأول مرة منذ شهر.. فما الأسباب؟

كتبت- منال المصري:

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 13 قرشا بنهاية تعاملات البنوك اليوم الاثنين مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات أسعار سعر الصرف المنشورة على موقع البنك المركزي المصري.

وزاد متوسط سعر الدولار بين بنوك مصر إلى نحو 50.4 جنيه مقبل نحو 50.27 جنيه لكل دولار.

ويأتي ذلك الارتفاع في أول رد فعل بعد فرض دونالد ترامب الرئيس الأمريكي رسوم جمركية 25% على كندا والمكسيك و10% على الصين في ظل مخاوف بتغذية التضخم.

وقال مصرفيون إن الدولار ارتفع مقابل باقي العملات الأجنبية الأخرى وليس الجنيه فقط وهو ما يتوافق مع التوقعات بعد شن ترامب حرب رسوم جمركية.

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