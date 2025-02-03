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أسعار 6 عملات عربية أمام الجنيه خلال تعاملات الاثنين

12:03 م الإثنين 03 فبراير 2025

الدينار الكويتي

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كتبت- آية محمد:

تباينت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 161.63 جنيه للشراء بتراجع 39 قرشًا، و162.95 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.33 جنيه للشراء، و13.4 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.65 جنيه للشراء، و13.69 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 131.7 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و 133.35 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الريال القطري: 12.73 جنيه للشراء، و 13.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.24 جنيه للشراء بتراجع قرش، و70.91 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

عملات أخرى مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار: 35.7630 للشراء و35.8274 البيع.

الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة.

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