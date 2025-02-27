بنك البركة يشارك بـ 450 مليون جنيه في إصدار صكوك لـ"تساهيل"

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك البركة مصر مشاركته بحصة 450 مليون جنيه في أكبر إصدار صكوك اجتماعية مستدامة في مصر وأفريقيا بقيمة 7 مليارات جنيه مصري لصالح شركة تساهيل.

وأضاف البنك في بيان له اليوم، أن البنك قام بضمان تغطية هذا الإصدار من خلال شركة ألكان للتصكيك.

ويُعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه في السوق المصرية وفي أفريقيا، حيث تعتبر هذه الصكوك هي أول صكوك غير سيادية في مصر تتماشى مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOFI). ويعكس هذا الإنجاز التزام بنك البركة مصر بتقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يؤكد ريادة البنك في دعم التمويل الاجتماعي المستدام.

وقد حصلت الصكوك على تصنيف ائتماني (A) من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين "ميريس" إلى جانب درجة استدامة "ممتازة" (SQS1) من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، مما يعكس التزام شركة تساهيل للتمويل بمبادئ الصكوك الاجتماعية الصادرة عن جمعية أسواق رأس المال الدولية (ICMA). وقد حظى الإصدار بإقبال كبير من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التغطية 1.2 مرة، مما يؤكد جاذبيته وأهميته في السوق المالي.

وقال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة إن هذا الإصدار يعتبر الأكبر على مستوى الجمهورية، ويمثل تحولًا جذريًا في منظومة التمويل الإسلامي والهيكلي، ليس فقط في مصر بل في أفريقيا.

هذا بالإضافة لكونه ثمرة تعاون مستمر بين كل الأطراف المشاركة في هذا النوع من الصكوك، مما يعكس ثقة كافة المستثمرين في الإصدار، وسعيهم الدائم لتنويع مصادر التمويل للشركات من خلال منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأضاف "تأتي مشاركة مصرفنا في هذا الإصدار لدعم التنمية الاقتصادية والمستدامة في مصر، تماشيًا مع استراتيجية بنك البركة مصر في تطوير حلول تمويلية واستثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

هذا بالإضافة إلى تقديم كافة المنتجات المالية ومصادر التمويل التقليدية وغير التقليدية للشركات العاملة في السوق المصرية بهدف دعم كافة الأنشطة والمجالات الاقتصادية التي تدعم خطة الدولة نحو تحقيق أهدافها التنموية وتعزيز مسيرة العمل ومواصلة التقدم."