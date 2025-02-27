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"التجاري الدولي" و"جمعية البنوك الكينية" يعلنان برنامج "التحليل الائتماني" لخريجي الجامعات بأفريقيا

04:29 م الخميس 27 فبراير 2025

البنك التجاري الدولي مصر CIB

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كتبت- منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي مصر CIB، وجمعية البنوك الكينية "KBA"، الدورة الثالثة لبرنامج التحليل الائتماني في منطقة شرق أفريقيا، وذلك لتطوير مهارات خريجي الجامعات، في ضوء التعاون الاستراتيجي ومذكرة التفاهم الموقعة بين البنك والجمعية لتطوير شباب كينيا وتمكين الجيل القادم من المتخصصين الماليين.

وأوضح البنك في بيانه اليوم أن الاتفاق يبرز جهود الحكومة المصرية وخاصة البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الخاص بقيادة CIB، في دعم القارة الإفريقية، من خلال هذه المبادرات التي تؤكد استمرار القطاع المصرفي المصري في المساهمة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية في إفريقيا، عبر التعاون مع مؤسسات مهنية مثل جمعية البنوك الكينية "KBA".

ويهدف هذا التعاون إلى المساهمة في تطوير سوق العمل في أفريقيا، من خلال تقديم برنامج تدريبي تقني وعملي كمنحة تعليمية بالكامل برعاية البنك التجاري الدولي بما يؤثر إيجاباً نحو النمو المستمر والنجاح في القارة الأفريقية.

ويركز التعاون على الإعلان عن دفعة جديدة من برنامج التحليل الائتماني في منطقة شرق أفريقيا، لتوفير خبرة عميقة في تقييم الائتمان واتخاذ قرارات الإقراض، وقد شهد البرنامج بالفعل، نجاح تخريج 39 طالباً إفريقيًا من الدفعات السابقة.

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البنك التجاري الدولي مصر CIB برنامج التحليل الائتماني منطقة شرق أفريقيا
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