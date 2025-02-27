تعيين أحمد درويش مساعدًا للعضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت

كتبت- منال المصري:

أعلن التجاري وفا بنك إيجيبت تعيين أحمد درويش في منصب مساعد العضو المنتدب، وذلك اعتبارًا من الأسبوع الحالي، في خطوة تعكس التزام البنك بتعزيز قيادته التنفيذية ودعم استراتيجيته للنمو والتوسع.



ويحظى أحمد درويش، وفق بيان البنك اليون، بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا في القطاع المصرفي، شغل خلالها مناصب قيادية في مورجان ستانلي، سوميتومو ميتسوي، بنك التنمية الصيني، وعدد من كبرى البنوك الاستثمارية العالمية.

وقد عمل في مراكز مالية رئيسية مثل لندن ونيويورك وهونج كونج وملبورن، مما أكسبه خبرة واسعة في الأسواق المالية وقطاع الخزانة والخدمات المصرفية المؤسسية.



وقاد قطاع الخزانة وأسواق رأس المال في التجاري وفا بنك إيجيبت بنجاح منذ عام 2019، ، حيث ساهم في تعزيز تواجد البنك في سوق الدخل الثابت المصري.

ويحمل أحمد درويش درجات علمية مرموقة من جامعة هارفارد وجامعة أوتريخت بهولندا وجامعة تايوان الوطنية وجامعة القاهرة، متخصصاً في التمويل والاقتصادي القياسي والإدارة الاستراتيجية.

في منصبه الجديد، سيتولى الإشراف على عدد من القطاعات الحيوية داخل البنك، تشمل قطاع الخزانة وأسواق رأس المال وائتمان الشركات والخدمات المصرفية للمعاملات العالمية والمؤسسات المالية.



ويؤكد التجاري وفا بنك إيجيبت أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز ريادته في القطاع المصرفي المصري، من خلال الاستفادة من الكفاءات القيادية القادرة على دفع عجلة النمو والابتكار.