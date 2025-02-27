"اليونيدو" تعقد الفعالية الختامية للبرنامج العالمي للمناطق الصناعية المستدامة بمصر

كتبت- منال المصري:

عقدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالتعاون مع وزارة الصناعة الفعالية الختامية للبرنامج العالمي للمناطق الصناعية الصديقة للبيئة في مصر (GEIPP-Egypt)، في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وتناولت الفعالية الخدمية تسليط الضوء على النتائج والمخرجات الرئيسية للبرنامج، والتي تشمل تحفيز وتعميم نهج المناطق الصناعية الصديقة للبيئة (EIP) في السياسات، وتحديد فرص إنشائها وبدء تنفيذها، بهدف تحقيق التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة وخلق فرص اقتصادية جديدة.

وجاءت الفعالية بحضور عدد من المسؤولين وأصحاب المصلحة والشركاء، ومن بينهم بيرنهارد سولاند، نائب رئيس مكتب التعاون الدولي، سفارة سويسرا وعماد عبد الحميد، مساعد الوزير للمشروعات التنموية والشؤون المالية، وحدة المشروعات التنموية، وزارة الصناعة، والدكتور باتريك جان جيلابير، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، المكتب الإقليمي في مصر.

ويهدف مشروع GEIPP-Egypt، الذي تموله أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) وينفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بالتعاون مع وزارة الصناعة، إلى إظهار جدوى وفوائد المناطق الصناعية الصديقة للبيئة في تعزيز إنتاج الموارد وتحسين الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للشركات.

ويتم تنفيذ المشروع في 3 مناطق صناعية في مصر وهي منطقة أوراسكوم الصناعية، ومنطقة بولاريس الصناعية ومجمع الروبيكي للجلود.

وتشمل الجهات المعنية الرئيسية الأخرى الهيئة العامة لمنطقة قناة السويس الاقتصادية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمارات والمناطق الحرة.