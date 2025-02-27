سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في 5 بنوك
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع سعر شراء الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، بينما استقر في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.42 جنيه للشراء، و 13.5 جنيه للبيع.
بنك مصر: 13.42 جنيه للشراء، و 13.5 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 13.42 جنيه للشراء، و 13.5 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.44 جنيه للشراء، و 13.5 جنيه للبيع .
البنك التجاري الدولي: 13.45 جنيه للشراء بزيادة قرش، و 13.5 جنيه للبيع.
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