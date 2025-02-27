سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في 5 بنوك

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر شراء الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، بينما استقر في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.42 جنيه للشراء، و 13.5 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.42 جنيه للشراء، و 13.5 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.42 جنيه للشراء، و 13.5 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.44 جنيه للشراء، و 13.5 جنيه للبيع .

البنك التجاري الدولي: 13.45 جنيه للشراء بزيادة قرش، و 13.5 جنيه للبيع.