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الطقس اليوم.. الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

11:24 ص الخميس 27 فبراير 2025

الطقس

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كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يسود استقرار في الأحوال الجوية على الأنحاء كافة.

وأضافت الهيئة، أنه يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتعود الأجواء المعتدلة نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

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الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة
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