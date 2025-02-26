صافي أرباح بنك ABC يرتفع بنسبة 58% خلال 2024 ليتخطى ملياري جنيه

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك ABC زيادة صافي أرباح 58% خلال 2024 ليتخطي ملياري جنيه مقارنة بنحو 1.3 مليار جنيه قبل عام.

وأوضح البنك في بيان له اليوم أن إيرادات النشاط زاد 31% خلال 2024 بنحو 5.323 مليار جنيه مقابل نحو 4 مليارات جنيه قبل عام.

وأضاف بيان البنك أن صافي الدخل من العائد ارتفع 28% خلال 2024 إلى نحو 4.488 مليار جنيه مقابل نحو 3.520 مليار جنيه قبل عام.

وأشار البنك أن إجمالي أصول المركز المالي للبنك بلغ 83.3 مليار جنيه بنهاية 31 ديسمبر 2024 مقارنة بنحو 69.4 مليار قبل عام بزيادة قدرها 13.9 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 20%

وأشار البنك إلى أن إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك زاد 41% خلال 2024 ليصل إلى نحو 33.3 مليار جنيه بنهاية 31 ديسمبر 2024 مقارنة بنحو 23.6 مليار جنيه قبل عام.

وأضاف البنك أن إجمالي ودائع العملاء ارتفع 20% خلال 2024 إلى نحو 69.2 مليار جنيه بنهاية 31 ديسمبر 2024 مقابل نحو 57.8 مليار جنيه قبل عام.

وأشار البنك أن صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ارتفع 30% خلال 2024 إلى نحو 535 مليون مقابل نحو 413 مليون جنيه قبل عام.

وقال عمرو ثروت أبو العلا - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC إن 2024 يعد عاما محورياً بعد إتمام الاندماج الكامل وقد جاءت نتائج الأعمال للبنك بنهاية العام لتؤكد على أننا نمضي بخطى ثابتة نحو تقديم تجربة مصرفية عالمية إلى السوق المصرية وتحقيق الرؤية الطموحة لمجموعة بنك ABC ثاني أكبر مجموعة مالية بالبحرين للتوسع في السوق المصري.

وأوضح أن جميع المؤشرات المالية نمواً ايجابياً، مما يعكس نجاحاً حقيقياً للاستراتيجية والتي تتمحور حول تحقيق أداء مالي قوي من خلال تنوع المحفظة وتعزيز الجهود للتوسع في السوق المصري من خلال توفير العديد من الفرص الواعدة لتأسيس بنك حديث يتمتع بشبكة دولية قوية وخبرات مالية وكفاءات ادارية تعمل وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية.