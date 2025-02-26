بنك المشرق يسعى إلى توسيع نطاق أعمال منصته المصرفية الرقمية لتشمل عملاء الشركات بمصر

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك المشرق، خططه لتوسيع نطاق أعمال منصته الرقمية المبتكرة Mashreq NEO CORP، لتشمل عملاء الشركات في مصر، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.

وتُعد منصة المشرق Mashreq NEO CORP، التي تم تطويرها بالشراكة مع Oracle واثنين من مزودي الخدمات الرائدين، أول منصة من نوعها في المنطقة توفر مجموعة شاملة ومتميزة من خدمات إدارة النقد والخدمات التجارية، بما في ذلك خدمات الحسابات والمدفوعات والتحصيل وخدمات الاستيراد والتصدير والكفالات البنكية وخصم الشيكات الآجلة وتمويل الموردين.

كما توفر المنصة البيانات والتحليلات بشكل فوري مما يمكن الشركات من اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة، كما أنها تتوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يمكّن العملاء من الوصول إلى المعلومات المهمة وإجراء المعاملات في أي وقت ومن أي مكان.

وتضمن مميزات الأمان المتقدمة التي تتمتع بها المنصة أعلى مستويات الحماية للبيانات أثناء إجراء المعاملات، لضمان الحصول على منصة آمنة وموثوقة.

قال طارق النحاس، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية في المشرق: "يسهم إطلاق المشرق لمنصة Mashreq NEO CORP في تعزيز التزامنا الراسخ بتطوير الخدمات الرقمية للشركات في مصر باعتبارها واحدة من أهم الأسواق بالنسبة لنا خارج الإمارات، مما يدعم استراتيجيتنا المتمثلة في أن نكون البنك الرائد في تقديم الخدمات الرقمية في كل من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

ونؤمن أن إطلاق هذه المنصة سيشكل دفعة قوية للمشرق لتعزيز مكانته في طليعة البنوك التي توفر الخدمات المصرفية للمعاملات في مصر، وذلك نظراً إلى ما تتمع به من ميزات أكثر شمولاً وتطوراً ولتكون الأكثر ملائمة للعملاء مقارنة بالمنصات الأخرى في السوق".

جدير بالذكر أن منصة Mashreq NEO CORP من المشرق مصممة استناداً إلى فهم احتياجات العملاء المؤسسيين لخدمات رقمية فعّالة.

وقد تم تطوير هذه المنصة باستخدام أحدث بنية خدمات مصغرة قابلة للتطوير، وهي تقدم خدماتها من خلال قنوات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول وواجهات برمجة تطبيقات متطورة.

وتوفر واجهات برمجة التطبيقات هذه اتصالاً مباشراً بتطبيقات عملاء الشركة ومواقع التجارة الإلكترونية وسلاسل التوريد والمنظومات الصناعية بشكل عام.

وبعد الحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة، ستكون مصر أول دولة ضمن نطاق شبكة المشرق تبدأ العمل بمجموعة كاملة من منتجات وخدمات منصة Mashreq NEO CORP من المشرق، وستكون الدولة الأولى بعد الإمارات المتحدة التي تقدم أوسع مجموعة من المنتجات والخدمات المماثلة لتلك المقدمة في الإمارات.